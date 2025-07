OM : Le transfert d’un international marocain confirmé ?

Avec Facundo Medina, l’Olympique de Marseille a annoncé la troisième recrue de son mercato estival et travaille déjà sur des nouvelles arrivées. Mais des joueurs vont également partir et c’est notamment le cas d’Amine Harit, dont le nom a été annoncé à l’étranger ces dernières semaines.

Le projet marseillais se poursuit, avec une deuxième saison très attendue qui arrive. Mais certains ne seront plus à l’OM et cela semble notamment être le cas d’Amine Harit. Ce dernier ne rentrerait plus dans les plans de Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui sont à l’écoute de toutes les offres.