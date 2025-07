Donnarumma - PSG : Coup de tonnerre annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Dans moins d’un an, le contrat de l’une des plus grandes stars du Paris Saint-Germain va prendre fin. Il s’agit évidemment de Gianluigi Donnarumma, qui a clairement expliqué vouloir poursuivre sa carrière dans le club parisien, mais dont la prolongation inquiète de plus en plus.

Très critiqué, Gianluigi Donnarumma a fait taire ses détracteurs avec la meilleure saison de sa jeune carrière. Mais il pourrait bien quitter le PSG, puisque son contrat se termine dans moins d’un an et pour le moment, une prolongation ne semble pas vraiment être à l’horizon.

Le PSG passe la seconde pour Donnarumma D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Luis Campos souhaiterait boucler ce dossier le plus rapidement possible, si possiblement avant le début de la saison. Pour rappel, la première journée de Ligue 1 se déroulera le 17 aout prochain, ce qui ne laisse pas énormément de temps au PSG.