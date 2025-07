Surprise, l’OM lâche un joueur de l'Algérie ?

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein et l’Olympique de Marseille poursuit son recrutement. Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, le club phocéen a bouclé l’arrivée de Facundo Medina en provenance du RC Lens et d’autres noms sont déjà annoncés. Pourtant, l’une des pistes les plus importantes des dernières semaines pourrait finalement tomber à l’eau !

Medhi Benatia et Pablo Longoria sont sur tous les fronts depuis la fin de la saison. La qualification en Ligue des Champions en poche, l’OM doit absolument se renforcer et offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi. Et une troisième recrue est arrivée tout récemment, avec le transfert de Facundo Medina estimé autour des 22M€. Un très joli coup, puisque l’Argentin vient renforcer un secteur défensif qui a posé des gros problèmes à Marseille.

Quel avenir pour Bennacer ? D’autres dossiers ont également été évoqués en cette première partie de mercato, notamment celui lié à Ismaël Bennacer. Prêté par l’AC Milan en janvier, le milieu de terrain a évolué sous les ordres de De Zerbi au cours des six derniers mois, mais l’OM n’a finalement pas levé son option d’achat. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que les négociations se poursuivent avec les Rossoneri pour trouver un accord, même si les Marseillais ne semblent pas prêts à payer les 12M€ réclamés.