Mercato – OM : L’Europe s’enflamme pour ce gros transfert !

L’OM continue d’agiter le mercato avec un intérêt marqué pour Nayef Aguerd. Le défenseur marocain de West Ham, prêté la saison dernière à la Real Sociedad, est suivi depuis plusieurs semaines par le club phocéen. Mais la concurrence est rude en Europe, notamment en Italie et en Espagne, où plusieurs clubs s’activent également.

Alors que l’OM vient d’officialiser sa nouvelle recrue en défense centrale, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne semblent pas vouloir s’arrêter là. Le board marseillais serait également intéressé par une arrivée sur la Canebière de Nayef Aguerd , un dossier qu’ils suivent depuis maintenant plusieurs semaines. Mais cette piste s’annonce plus compliquée que prévu.

Une grosse concurrence sur le dossier

En effet, si l’OM est bel et bien dans la course pour enrôler le défenseur de West Ham, prêté à la Real Sociedad la saison dernière, le club phocéen n’est pas le seul sur le coup. En Italie, la Juventus et l’AS Roma ont été évoquées. Le Bayer Leverkusen ainsi que l’Atlético de Madrid font eux aussi partie des prétendants pour accueillir Nayef Aguerd.