Officiel : C’est la fin d’un clash au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

En conflit avec la direction du PSG ces dernières semaines au sujet de sa prolongation de contrat, Nuno Mendes réclamait un gros salaire et semblait même à un moment donné tout proche de claquer la porte du Parc des Princes. Mais sa prolongation jusqu'en 2029 a finalement été officialisée vendredi soir par le PSG, ce qui met un terme à tout ce feuilleton.

Le PSG a fait une annonce un peu particulière vendredi soir à l'occasion de la réception de l'AS Monaco (victoire 4-1), en officialisant de nombreuses prolongations de contrat d'un seul coup (Luis Enrique, Vitinha, Achraf Hakimi...). Nuno Mendes est notamment concerné avec un nouveau bail jusqu'en 2029, et pourtant, le latéral gauche portugais de 22 ans s'était clashé avec la direction du PSG en décembre dernier et semblait déterminé à changer de club.

Retour sur le clash avec Nuno Mendes

RMC Sport révélait à l'époque que Nuno Mendes avait été remonté par l'offre salariale formulée par le PSG pour le prolonger, et il avait même envisager de claquer la porte pour prendre la direction de Manchester United afin d'y retrouver Ruben Amorim, son ancien coach du Sporting Lisbonne. Mais finalement, tout s'est arrangé avec l'international portugais, qui vient donc de fixer son avenir au PSG.

« Le PSG, comme une famille pour moi »

Dans son communiqué sur le site officiel du club, Nuno Mendes fait part de sa joie : « C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club. Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial, c’est comme une famille pour moi », lâche le numéro 25 du PSG. Tout est bien qui finit bien après le clash...