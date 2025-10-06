Nouvelles recrues à l’OM : L’annonce choc en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM n'a pas tremblé en allant largement s'imposer samedi sur la pelouse du FC Metz en championnat, Walid Acherchour a débriefé la performance des joueurs de Roberto De Zerbi en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport. Et le chroniqueur semble notamment emballé par les nouvelles recrues du mercato qui ont métamorphosé l'OM selon lui.

En déplacement sur la pelouse du FC Metz lundi pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, l'OM n'a pas fait dans le détail et s'est largement imposé sur le score de 3-0, dont deux buts inscrits par des nouvelles recrues du mercato estival : Igor Paixão et Matt O'Riley. Il faut dire que l'OM a considérablement changé son effectif cet été avec plein de nouvelles arrivées, et Walid Acherchour semble déjà emballé par les nouvelles recrues marseillaises comme il l'a indiqué au micro de l'After Foot sur RMC Sport samedi soir en direct.

« Ils dominent en Ligue 1 » « On voit la maturité marseillaise sur ce match-là. Forts collectivement et individuellement, ils dominent en Ligue 1. Face à Metz, on a vu leur maturité et leur qualité de jeu », a d'abord constaté Acherchour, avant de s'enflammer pour les nouvelles recrues du mercato estival à l'OM.