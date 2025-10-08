Nouvelle signature à OM : Un grand nom demande un rendez-vous avec De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour son équipe féminine, l’OM s’est attaché les services de Corinne Diacre, nommée officiellement lundi. Présente ce mercredi en conférence de presse, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France a été interrogée sur d’éventuels échanges avec Roberto De Zerbi, qu’elle a justement demandé à rencontrer.

Sans banc depuis son éviction de son poste de sélectionneuse de l’équipe de France féminine en mars 2023, Corinne Diacre a fait son grand retour, à l’OM. Présentée ce mercredi en conférence de presse, la nouvelle entraîneuse des Marseillaises a exprimé son souhait de rencontrer son homologue chez les hommes, Roberto De Zerbi.

« J'ai demandé s'il y avait la possibilité de saluer le coach Roberto » « Les Marseillaises on est jeunes. Il y a des gens ou des choses dont on peut s'inspirer. A moi de ne pas faire un copié-collé bêtement, mais d’adapter les choses positives à mon groupe. J'ai demandé s'il y avait la possibilité de saluer le coach Roberto (De Zerbi) », a déclaré Corinne Diacre.