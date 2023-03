Nouvelle galère pour le PSG, une grande décision est prise

Thomas Bourseau

Alors qu’il reprenait au fur et à mesure la compétition avec le PSG, Presnel Kimpembe s’est rompu le tendon d’Achille. De quoi redistribuer les cartes pour sa prolongation ? Pas vraiment. Explications.

Les semaines se suivent et l’infirmerie du PSG demeure occupée. Neymar s’est dernièrement blessé à la cheville, remettant en cause sa présence face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Et lors de la large victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’OM dimanche dernier (3-0), Presnel Kimpembe s’est lui aussi blessé en rompant le tendon d’Achille.

Kimpembe blessé pour sept mois

La blessure contractée par Presnel Kimpembe devrait l’éloigner des terrains pendant sept mois. De quoi repousser son retour à l’automne prochain, soit seulement quelques mois avant l’expiration de son contrat au PSG. En effet, le bail de Kimpembe arrivera à expiration en juin 2024. Une blessure pour relancer son avenir ?

Kimpembe n’est pas lâché par le PSG, objectif prolongation