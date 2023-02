Après la catastrophe, le PSG dévoile une grosse erreur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a tout fait pour tenter de recruter un défenseur central. En vain puisque personne n’est arrivé, pas plus cet hiver malgré le forcing pour attirer Milan Skriniar. Un échec qui coûte cher aujourd’hui avec la grave blessure de Presnel Kimpembe. Et Christophe Galtier reconnaît l’échec du PSG.

En quête d'un défenseur central, le PSG n'est pas parvenu à trouver le joueur idéal que ce soit l'été dernier, ou plus récemment lors du mercato d'hiver. Milan Skriniar faisait figure de priorité, mais le Slovaque s'engagera finalement libre l'été prochain à Paris. Un échec qui a aujourd'hui de lourdes conséquences avec la blessure de Presnel Kimpembe. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le défenseur formé au PSG sera absent toute la saison et Christophe Galtier reconnaît que cela met en lumière les récents échecs sur le mercato.

«Il s'est passé ce qu'il s'est passé et c'est comme ça»

« Au niveau du mercato, il s'est passé ce qu'il s'est passé et c'est comme ça. Il n'y a pas à avoir de regrets, on va finir la saison avec cet effectif-là, sûrement sans Presnel. L'effectif a été construit comme ça mais il n'y a pas que les défenseurs centraux, il y a aussi ce qui se passe dans les couloirs », explique l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

Le perte de Kimpembe pèse lourd