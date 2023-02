Nouvelle annonce sur la vente de l’ASSE

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Reléguée en Ligue 2 la saison dernière, l’ASSE vit un calvaire à l’étage inférieur. Toujours dans la zone rouge, les Verts ont réalisé un gros mercato afin de sortir de ce traquenard et d’aller accrocher leur maintien. En attendant, la vente du club est toujours en stand-by. Un feuilleton qui agace un peu Benjamin Corgnet, ancien de la maison.

L’ASSE ne pensait pas vivre une situation aussi compliquée cette saison. Dans le dur depuis quelques années, Saint-Étienne n’a pas pu éviter la relégation en Ligue 2. Et à l’étage inférieur, l’ASSE galère et lutte pour son maintien alors que l’objectif était très clair : remonter en Ligue 1 au plus vite. Une saison calvaire de plus pour les Verts qui, dans le même temps, attendent toujours d’en savoir plus au sujet de la vente du club.

L’ASSE n’est pas encore vendue

Ce n’est pas une nouveauté, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo essayent de vendre le club. L’ASSE est dans le dur financièrement, ce qui ne l’a pas empêché pour autant de réaliser un gros mercato cet hiver. L’objectif est simple pour Saint-Étienne : décrocher son maintien et ensuite construire une équipe bâtie pour jouer la montée. Pour la vente du club, cela attendra. Comme depuis des années…

«On ne voit toujours rien venir»