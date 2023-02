C'est la guerre pour un champion du monde, le PSG concerné

Axel Cornic

Véritable pilier de l’équipe de France championne du monde en 2018, N’Golo Kanté traverse une période délicate. Handicapé par des blessures depuis aout dernier, le milieu de terrain souhaite se relancer et cela pourrait bien se faire loin de Chelsea, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois. Le Paris Saint-Germain est dans le coup, mais la concurrence s’annonce féroce...

Personne n’a oublié l’importance du duo formé par Paul Pogba et N’Golo Kanté, dans le titre de l’équipe de France acquis en Russie en 2018. Mais quatre ans après, les deux stars traversent une période extrêmement compliquée, parsemées de blessures qui les ont empêché de jouer avec continuité, mais surtout de postuler à une place au Mondial du Qatar.

Kanté a été proposé au PSG

Si Pogba est attendu à la Juventus, son coéquipier N'Golo Kanté pourrait décider de quitter Chelsea à la fin de son contrat, pour relancer une carrière quelque peu ralentie récemment. Ainsi, La Gazzetta dello Sport annonce que son entourage aurait commencé à tâter le terrain auprès de plusieurs gros clubs européens et cela serait notamment le cas du PSG. Le profil de l’international français est extrêmement apprécié au sein du club de la capitale, où le milieu de terrain est justement un secteur qui pose question en ce moment.

La Juve, le Barça et Tottenham à l’affût