L’ASSE lui joue un vilain tour, il sort du silence

La rédaction

L'ASSE a été très activie sur le mercato hivernal en janvier. Vu leur situation en Ligue 2, l'état d'urgence était décrété chez les Verts. Ainsi, des joueurs expérimentés comme Gautier Larsonneur et Gaëtan Charbonnier ont rejoint le club stéphanois pour l'opération maintien. Au grand dam du Havre, qui avait aussi pisté le dernier cité ? Pas tellement.

Le Havre, premier de Ligue 2 avec 8 points d'avance sur Sochaux, deuxième et Bordeaux troisième, possède déjà quelques orteils en Ligue 1. Cela n'empêche toutefois pas le HAC d'avoir quelques problèmes offensifs. Le Havre possède douze buteurs différents, mais aucun n'en a marqué plus de 5.

« Il n’y a pas de regret »

Mathieu Bodmer, consultant sur Prime Video mais également directeur sportif du Havre a commenté la non-venue de Gaëtan Charbonnier et Kapit Djoco, qui se sont respectivement engagés avec l'ASSE et Bastia, pour Foot Normand : « Gaëtan Charbonnier et Kapit Djoco se sont finalement engagés en faveur de Saint-Etienne et Bastia ? Il n’y a pas de regret. On a tenté des choses mais ce n’est pas passé. »

Mercato - ASSE : «On m’a bloqué», cette légende raconte tout https://t.co/UGLaUJMJSs pic.twitter.com/3aniDp660u — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

« On ne peut pas faire n’importe quoi »