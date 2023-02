Viré par le PSG, il vend la mèche pour son prochain club

La rédaction

Démis de ses fonctions au PSG à la fin de la saison dernière, Mauricio Pochettino est à la recherche d'un nouveau. Le technicien argentin pourrait reprendre du service dans la ville d'adoption, Barcelone. Lors d'un live Twitch, il n'a pas fermé la porte à un retour à l'Espanyol, club qu'il a déjà dirigé entre 2009 et 2012.

Remercié par le PSG en juillet dernier, Mauricio Pochettino pourrait bien retourner en Espagne. Entraîneur de l'Espanyol Barcelone entre 2009 et 2012, le technicien argentin reste très attaché à la formation catalane comme il l'a annoncé lors d'un Twitch avec le journaliste Javier de Haro.

Pochettino ouvre la porte à l'Espanyol Barcelone

« Parler de revenir est toujours gênant. Diego (Martínez) est un grand entraîneur et j'espère qu'il passera de nombreuses années à l'Espanyol. Bien sûr, quand on a été joueur et entraîneur, on a toujours l'envie de revenir , et pas pour se venger mais pour réaliser des choses, pour pouvoir donner à tout notre peuple la joie de se battre pour des choses importantes » a-t-il déclaré.

« Il y a toujours l'idée de retourner »