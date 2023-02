En guerre avec l’ASSE, il vide son sac sur son transfert

La rédaction

Aujourd'hui entraîneur des jeunes à Bayonne, Stéphane Ruffier avait mal vécu son départ de l'ASSE en janvier 2021. En froid avec Claude Puel, il avait quitté le club stéphanois, avant de contester son licenciement devant la justice. Pourtant, son aventure avait débuté idéalement grâce notamment à Christophe Galtier. Il raconte.

Entraîneur de l'ASSE entre 2009 et 2017, Christophe Galtier a joué un rôle majeur dans la carrière de Stéphane Ruffier. Le technicien avait pris le soin de contacter le portier, alors à l'AS Monaco, pour le faire venir à Saint-Etienne. Une démarche, qui a touché le gardien. En 2011, Ruffier s'engageait avec l'ASSE. Il y restera jusqu'en janvier 2021, date de son licenciement. Dernièrement, l'ancien portier, aujourd'hui entraîneur à Bayonne, avait saisi le conseil des prud'hommes pour contester cette décision. Malgré ce différend, Ruffier garde un souvenir ému de son arrivée à Saint-Etienne. Il a notamment rendu hommage à Christophe Galtier, actuel coach du PSG.

Le rôle capital de Christophe Galtier dans son arrivée

« Ma première rencontre avec Christophe en juillet 2011, ça a été assez simple. Il me dit : « Steph, si je t’appelle, c’est parce que j’ai deux grands objectifs. Le premier, c’est de ramener durablement l’ASSE sur le devant de la scène. Le second, c’est d’emmener le peuple vert au stade de France. Pour ça, j’ai besoin d’un grand gardien, et ce grand gardien, je veux que ce soit toi. Est-ce que tu veux relever le défi ? » Quand un coach te tient un discours comme ça, tu as naturellement envie de te donner pour lui, de faire des choses que tu ne ferais peut-être pas pour un autre » a déclaré Ruffier dans le livre Christophe Galtier, les marches du succès , écrit par Cyril Collot et Maxime Brigand.

Une aventure de dix ans à Saint-Etienne