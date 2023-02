Il l'annonce en direct, Pogba évite la catastrophe

Axel Cornic

Revenu à la Juventus l’été dernier, Paul Pogba n’a toujours pas disputé le moindre match et la polémique enfle en Italie. Certains pensent que les Bianconeri étudieraient sérieusement une rupture de contrat, mais le chief officer Francesco Calvo a tenu à démentir ces informations ce mardi, en marge de la rencontre face à la Salernitana.

Le retour en Italie de Paul Pogba ne se passe pas vraiment au mieux. Entre blessures et polémiques extra-sportives, le Champion du monde 2018 n’a toujours pas retrouvé le chemin des terrains. Attendu début janvier, le Français a même rechuté et pour le moment, n’a pas disputé la moindre minute depuis avril dernier, avec la large défaite de Manchester United face à Liverpool (4-0).

Le calvaire de Pogba n’est toujours pas fini

Sa dernière rechute a tout particulièrement été commentée en Italie. Plusieurs médias ont même annoncé que la Juventus était extrêmement agacée et envisageait toutes les options, même les plus radicales. Ainsi, une possible rupture de contrat a été évoquée pour Paul Pogba, mais rapidement des démentis ont fuité, comme avec Sky Sport Italia ou encore Sport Mediaset .

« Nous avons entendu les rumeurs sur Pogba, mais je les dément catégoriquement »