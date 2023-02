Il quitte le PSG, Deschamps lui lâche un énorme message

La rédaction

On est en 2017, le PSG vient de perdre le titre de champion de France et Blaise Matuidi décide de rejoindre la Juventus. Il croise alors Neymar et Kylian Mbappé qui viennent d'arriver dans le club de la capitale. Le Brésilien lui dédicacera même la danse Matuidi Charo après un but marqué. Quitter un club où il était titulaire pour un grand club italien avec de la concurrence, cela a forcément plu à Didier Deschamps.

Didier Deschamps a été un joueur phare de la Juventus, durant cinq années, entre 1994 et 1999. Il a même été l'un des acteurs principaux de la remontée express de la Vieille Dame en 2006, alors que le club avait été relégué en Série B et que Didier Deschamps avait été nommé entraîneur. Lorsque l'un de ses cadres en équipe de France, Blaise Matuidi a fait le choix d'y aller, l'actuel sélectionneur des Bleus lui a donné sa bénédiction, et il le raconte, sur France 3 .

« Il y avait un cadre très humain, famille »

Didier Deschamps évoque le cadre de Juventus, propice selon lui à l'épanouissement de Blaise Matuidi, sur France 3 : « A la Juventus, il y avait un cadre très humain, famille. J’ai eu l’occasion avec un joueur que j’avais en équipe de France, Blaise Matuidi. Je savais comment il fonctionnait, je lui ai dit : « Tu vas voir, tu vas trouver ce que tu attendais ». »

«Peut-être qu’il n’y aurait pas eu l’OM» : Deschamps lâche une grosse confidence https://t.co/jfauKHHm4I pic.twitter.com/BPxt9uQWpj — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

« Le joueur ne peut avoir aucune excuse »