Neymar - Transferts : Le fiasco est total pour le PSG

Le PSG voudrait se débarrasser de Neymar lors du prochain mercato estival. Conscient de sa situation personnelle, l'international brésilien ne fermerait pas la porte à un départ. Certains intermédiaires se sont déjà mis a travail pour tenter de lui trouver une nouvelle équipe. Mais pour l'heure, aucune équipe ne semble disposée pour l'accueillir cet été.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar a perdu de sa splendeur. Aujourd'hui, le joueur brésilien n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale, malgré un contrat qui court jusqu'en 2027. Poussé vers la sortie par ses dirigeants, mais aussi certains supporters, Neymar est pleinement conscient de sa situation et songerait à changer d'air.

Le Barça ne bougera pas

Selon RMC Sport, plusieurs intermédiaires de mercato sont au travail pour lui trouver un nouveau club. Mais la tâche ne s'annonce pas aisée en raison de son salaire, mais aussi de sa condition physique. Le FC Barcelone aurait, d'ores et déjà, fait savoir qu'il n'était aucunement intéressé par un retour.

Aucun mouvement enregistré en Premier League