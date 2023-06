Neymar : Terrible nouvelle pour le PSG

Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant six ans au PSG en provenance du FC Barcelone, Neymar pourrait s’en aller cet été, malgré un contrat allant jusqu’en juin 2027. Selon nos informations, le club de la capitale est vendeur et Chelsea est venu aux renseignements récemment. Cependant, se séparer du Brésilien risque d’être très difficile pour les dirigeants parisiens.

Après le départ de Lionel Messi et alors que le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle ces derniers jours, Neymar pourrait lui aussi quitter le PSG lors du mercato estival. Comme indiqué par Le 10 Sport , le club de la capitale ne serait pas contre se séparer du Brésilien et de son imposant salaire.

Le PSG vend la mèche pour le transfert de Mbappé https://t.co/f9kV3pL3fj pic.twitter.com/gBxNRLYHIR — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Chelsea s’est renseigné

Le PSG ne veut tout de même pas brader Neymar et espère en retirer un bon prix si jamais il venait à s’en aller. Selon nos informations, Chelsea est venu aux renseignements récemment afin d’ouvrir officiellement les négociations et étudier la possibilité d’un transfert du numéro 10 parisien.

Peu d’intérêt en Europe pour Neymar