Neymar refuse une offre pour rejoindre le PSG !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Santos, Neymar aurait pu signer à Fluminense pour pouvoir disputer la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, la star brésilienne aurait refusé la proposition du Tricolor. Comme l'a affirmé Neymar Sr, il travaille pour que son fils et protégé prolonge avec son club formateur.

«Nous voulons qu'il reste ici plus longtemps»

Présent devant les médias pour présenter l'avancée des travaux de rénovation du centre d'entraînement du Roi Pelé, Neymar Sr a affirmé qu'il faisait tout son possible pour que son fils et protégé rempile à Santos. « Nous voulons qu'il reste ici plus longtemps. J'essaie de tout faire pour qu'il puisse participer à cette reconstruction. Marcelo Teixeira (le Président de Santos) me donne beaucoup de travail. Regardez sa main dans sa poche, il ne la sort pas (rires). Nous voulons qu'il reste ici plus longtemps. J'essaie de tout faire pour qu'il puisse participer à cette reconstruction. Marcelo Teixeira (le président de Santos) me donne beaucoup de travail. Regardez sa main dans sa poche, il ne la sort pas (rires) », a confié le père et agent de Neymar. Il n'y aura donc pas de retrouvailles avec le PSG aux Etats-Unis lors de la Coupe du Monde des clubs. Pour rappel, le PSG figure dans le groupe B de la compétition, tandis que Fluminense occupe la poule F.