Neymar quitte le PSG, une folie à 600M€ annoncée

Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2027 avec un salaire à plus de 30M€ par an, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain en ce mercato estival pour se lancer une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. A Al Hilal il gagnera toutefois cinq fois plus qu’au PSG et différentes primes ou bonus pourraient bien lui permettre de toucher un véritable jackpot en seulement quelques saisons.

Neymar et le PSG, c’est fini. Arrivé en 2017, le Brésilien n’a jamais vraiment fait l’unanimité à Paris et son départ semble d’ailleurs avoir été plutôt bien accueilli, surtout avec l’indemnité reçue. Al Hilal a en effet dépensé entre 90 et 100M€ pour s’offrir les services de l’attaquant de 31 ans, pourtant évalué à « seulement » 60M€ par le site spécialisé Transfermarkt .

Neymar veut s’en mettre plein les poches

La Gazzetta dello Sport assure qu’il aurait déjà un plan pour son « escapade saoudienne », qui pourrait bien lui permettre de toucher une véritable fortune. Ce ne sont en effet pas moins de 600M€ qui pourraient tomber dans les poches de Neymar en l’espace de de deux saisons, entre salaire et différents bonus.

Il pense déjà à un retour en Europe

Et la désormais ancienne star du PSG aurait déjà prévu l’avenir, puisqu’il souhaiterait retrouver l’Europe à l’orée du Mondial 2026. Neymar aura à ce moment-là 34 ans et pourrait donc tenter une dernière fois de remporter une nouvelle Ligue des Champions 2015... peut-être même avec ce FC Barcelone qui n’a pas pu le recruter cet été.