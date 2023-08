Le PSG dit adieux à une star !

La rédaction

Après six ans de bons et loyaux services, Neymar a pris la décision de quitter le PSG. Le joueur brésilien s'est engagé avec Al-Hilal pour deux saisons. Recrue la plus chère de l'histoire du club parisien, la star sud-américaine laissera un grand vide dans le vestiaire. Plusieurs joueurs ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux ce mardi soir.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG ne comptait pas spécialement sur Neymar. Depuis un an, le club parisien le pousse vers la sortie et a, finalement, obtenu gain de cause. L'émergece de l'Arabie Saoudite a permis au PSG de boucler un deal à 90M€. Arrivé à Al-Hilal, Neymar a délivré un premier message. « Je veux écrire une nouvelle histoire et la Saudi Professionnel League a une énergie et une qualité de joueurs incroyables. Elle connaît un grand développement donc je crois que c’est le lieu idéal. J'aime gagner et marquer des buts et c’est exactement ce que compte faire en Arabie Saoudite avec Al Hilal » a-t-il confié.

PSG :Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? Il vend la mèche https://t.co/OmZlxKflpY pic.twitter.com/Nl9Y9ClKZh — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Les anciens du vestiaire lui rendent hommage

Au PSG, certains joueurs font grise mine. Proche de Neymar, Marco Verratti lui a rendu un hommage émouvant : « J uste pour te dire que c'était incroyable de passer toutes ces années ensemble,. Je t'aime beaucoup et je te souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle étape de ta vie. Tu es une personne spéciale, mon ami » . Autre ancien du vestiaire, Presnel Kimpembe s'est, aussi, empressé de lui souhaiter bonne chance. « Ça a été un immense plaisir d'évoluer à tes côtés durant ces années, irmão... Tout le meilleur dans ta nouvelle aventure Ney »;

« Merci pour tout Neymar! »