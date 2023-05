Neymar lâche une réponse fracassante pour son transfert

Pierrick Levallet

Le torchon brûle entre Neymar et le PSG. Superstar du club de la capitale depuis 2017, le Brésilien se rapproche de plus en plus de la sortie. Luis Campos souhaiterait le faire partir, et le joueur de 31 ans viendrait de recevoir une offre d'Arabie Saoudite comme Lionel Messi. Toutefois, Neymar ne se verrait pas quitter l'Europe pour le moment.

À l’approche du mercato estival, rien ne va plus entre Neymar et le PSG. Le Brésilien a déclenché une nouvelle polémique après sa sortie à Monaco pour assister au Grand Prix de F1. Dans le même temps, le joueur de 31 ans est annoncé sur le départ. Malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027 comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Neymar ne serait plus désiré par la direction du PSG. Manchester United serait intéressé par ses services, mais l’international auriverde aurait également des prétendants en-dehors de l’Europe.

PSG : Neymar a vendu la mèche pour son mercato https://t.co/CMumn2esYF pic.twitter.com/Ns0BVedhew — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

L’Arabie Saoudite est passée à l’action pour Neymar

Foot Mercato a révélé qu’un club saoudien avait tâté le terrain pour Neymar. Le Brésilien aurait d’ailleurs reçu une offre de 400M€ pour signer en Saudi Pro League. La superstar du PSG pourrait ainsi imiter Lionel Messi, qui est dans le viseur d’Al-Hilal depuis quelques mois maintenant.

La star du PSG veut l’Europe