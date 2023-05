La polémique de trop, c'est fini entre Neymar et le PSG !

Pierrick Levallet

Star du PSG depuis 2017, Neymar se rapproche de plus en plus d'un départ. Le Brésilien n'est plus vraiment désiré par sa direction et a déclenché une polémique ce week-end avec sa sortie à Monaco pour assister au Grand Prix de F1. Ce voyage du joueur de 31 ans aurait irrité en interne, et aurait un peu plus scellé son sort dans la capitale.

Le torchon brûle entre le PSG et Neymar. Arrivé dans la capitale en 2017, le Brésilien avait été accueilli en superstar. Mais six ans plus tard, la situation a bien changé pour la star de 31 ans. Conspué par les supporters parisiens, qui se sont réunis devant chez lui pour réclamer son départ, Neymar n’est également plus désiré par sa direction. Luis Campos souhaite le faire partir.

PSG : Neymar a vendu la mèche pour son mercato https://t.co/CMumn2esYF pic.twitter.com/Ns0BVedhew — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Neymar déclenche une polémique

Mais alors que son avenir est incertain, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027 comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Neymar fait l’objet d’une nouvelle polémique. Blessé et n’ayant pas fait le déplacement à Strasbourg ce week-end, l’international auriverde s’est rendu à Monaco pour assister à la victoire de Max Verstappen en F1.

Le PSG veut le jeter dehors