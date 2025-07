Neymar et Mbappé : La star que le PSG a raté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Riyad Mahrez (34 ans) était sur le toit de l'Angleterre à son 25ème anniversaire en 2016 et aurait pu signer au Real Madrid ou bien à Arsenal d'après ses propres révélations au média Carré. Néanmoins, deux ans plus tard, le PSG est venu toquer à la porte pour un trio magique avec Kylian Mbappé et Neymar.

Le Paris Saint-Germain a vu quelques stars passer dans son vestiaire depuis le rachat du club par les Qataris en 2011. Parmi elles, figurent les noms de Neymar et Kylian Mbappé ce dernier étant même devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Une autre aurait pu s'y installer.

Mahrez a frôlé Arsenal et le Real Madrid Comme souvent lors des interviews menées par Raphaël Domenach pour le média Carré, le journaliste interroge son invité sur les éventuels transferts qui ont été proches de se réaliser au cours de sa carrière. Riyad Mahrez n'est pas passé au travers de cette coutume et a entre autres révélé des approches d'Arsenal, du Real Madrid et du FC Barcelone à l'été 2016 après le titre de champion d'Angleterre de Leicester City.