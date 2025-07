PSG - Donnarumma : Il a tranché pour son transfert !

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est l'un des sujets les plus évoqués du moment, avec les négociations autour de sa prolongation de contrat qui patinent depuis quelques mois. Et le Paris Saint-Germain semble en avoir assez, puisque la décision aurait été prise de le vendre dès cet été, afin de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer.

Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions , il pourrait être poussé vers la sortie. Le PSG ne souhaiterait plus attendre une réponse de Gianluigi Donnarumma et face au risque de le voir partir libre en juin 2026, un transfert dès cet été semble être devenu la meilleure solution. Mais pour aller où ?

Car les clubs pouvant s’offrir Donnarumma et surtout lui offrir un projet sportif intéressant, ne sont pas très nombreux. Mediaset a en effet expliqué que si un retour en Serie A n’est pas à exclure, avec l’ Inter qui pourrait sauter sur l’occasion, la piste la plus probable devrait mener le gardien du PSG vers la Premier League .

Il aurait un faible pour le Championnat anglais

De l’autre côté de La Manche, Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United feraient les yeux doux à Gianluigi Donnarumma. Et ce dernier se verrait bien partir en Angleterre, puisqu’après la Serie A et la Ligue 1 il apprécierait tout particulièrement l’idée de passer par la Premier League. A noter qu’en Italie on assure que si plusieurs clubs se seraient positionnés, l’entourage du joueur du PSG ne négocierait actuellement avec personne.