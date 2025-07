Transfert de Donnarumma : Un ultimatum lâché par le PSG ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le club parisien cet été. Alors que les deux parties ne s’entendent pas autour d’une prolongation de l’Italien, le club parisien souhaite le vendre afin d’éviter un départ libre l’été prochain. Si l’arrivée de Lucas Chevalier (LOSC) est en bonne voie, Romain Beddouk lui, y voit un coup de pression de la part de Paris sur Donnarumma.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par ce gros dossier des gardiens de buts. Alors que son contrat expire en juin 2026, Gianluigi Donnarumma a refusé une offre de prolongation de la part du club parisien, jugeant cette dernière insuffisante financièrement. Le temps presse désormais, et Paris ne veut pas voir son numéro 99 quitter le club en fin de contrat dans un an. De ce fait, le PSG aurait décidé de vendre Donnarumma dès cet été, et de recruter Lucas Chevalier afin de le remplacer.