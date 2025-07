Transfert de Donnarumma - PSG : Une date tombe !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain est passé à l’action. Courtisé depuis plusieurs mois, Lucas Chevalier (LOSC) a enfin été contacté par le club parisien, qui souhaite donner un coup d'accélérateur au dossier des gardiens. Un contrat de cinq ans attend le gardien de 23 ans, alors que les discussions s’intensifient avec Lille. Le PSG souhaite finaliser son arrivée avant la reprise de la saison.

Cette fois, le PSG n’est plus dans la phase d’observation. Lucas Chevalier, régulièrement cité comme cible prioritaire dans les bureaux parisiens, a été contacté par le club de la capitale. D’après L’Équipe et Abdellah Boulma, le portier du LOSC aurait donné son accord pour s’engager avec le PSG, où un contrat de cinq saisons l’attend. A Paris, Chevalier remplacerait Gianluigi Donnarumma à un an de la fin de son bail. Le joueur de 23 ans, deuxième gardien de l’équipe de France, voit dans cette opportunité une nouvelle étape dans sa progression. Et le PSG souhaite boucler l’opération rapidement, idéalement avant la reprise officielle de la saison. Le dossier Gianluigi Donnarumma restant gelé, les dirigeants parisiens veulent anticiper.