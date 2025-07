Mbappé : Le PSG évite une nouvelle catastrophe !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG pourrait connaître un véritable chamboulement dans son mercato. En effet, le club parisien pourrait se séparer de Gianluigi Donnarumma cet été, alors que le contrat de l’Italien expire en juin 2026. En interne, les dirigeants parisiens estiment qu’ils ne parviendront pas à un accord avec le joueur de 26 ans, et veulent éviter un scénario à la Kylian Mbappé. Explications.

L’avenir s’assombrit sérieusement pour Gianluigi Donnarumma au PSG. Ce samedi soir, de nombreux médias ont révélé que le gardien italien se dirigeait vers la sortie. Et pour cause, le club parisien a déjà trouvé un accord avec Lucas Chevalier pour une signature cet été. Ainsi, Donnarumma et son clan cherchent désormais un point de chute, alors que plusieurs clubs de Premier League sont intéressés. Aux dernières nouvelles, Manchester United et Manchester City pourraient formuler une offre afin de recruter le numéro 99.