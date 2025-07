PSG - Donnarumma : Luis Enrique passe un coup de fil à son remplaçant !

Longtemps jugée comme prioritaire, la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma au PSG paraît presque obsolète. L’Italien serait maintenant plus proche d’un départ et le club de la capitale aimerait mettre la main sur Lucas Chevalier pour le remplacer. Luis Enrique se serait d’ailleurs déjà entretenu en visioconférence avec le Lillois pour lui exposer son projet.

Outre recruter de nouveaux joueurs cet été, Luis Campos voulait également prolonger certains cadres, à commencer par Gianluigi Donnarumma . Des négociations ont donc été menées, mais elles n’ont pas abouti. Les deux parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord et le club de la capitale a donc décidé d’anticiper et de foncer sur la piste Lucas Chevalier pour remplacer l’Italien. Le Lillois serait d’ailleurs d’accord dans les grandes lignes avec Paris , d’après les informations de L’Équipe.

Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier

Le transfert de Lucas Chevalier au PSG en cas de départ de Gianluigi Donnarumma serait donc en bonne voie. D’après les informations du Parisien, le portier lillois se serait même déjà entretenu avec Luis Enrique il y a quelques mois, et il serait séduit. Lors d’un appel en visioconférence, l’Espagnol lui aurait exposé son projet, lui indiquant qu’il n’a pas encore pu choisir son numéro un dans les buts depuis son arrivée à Paris et qu’il voudrait donc que ce rôle lui revienne. Une décision qui se comprend notamment par le profil complet du Français, qui est jeune, bon sur sa ligne et qui dispose d’un excellent jeu au pied.