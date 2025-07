Mercato - PSG : Un transfert à 40M€ déjà bouclé ?

Alexis Brunet

Au fur et à mesure que les jours passent, le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG paraît de plus en plus probable. Les dirigeants parisiens ne veulent donc pas être pris de court, alors ils cherchent un remplaçant à l’Italien. Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Lucas Chevalier, qui appartient au LOSC. Le transfert du Lillois pourrait s’élever à 40M€, ce qui serait une formalité pour le champion de France.

Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré très actif dans le sens des arrivées sur le mercato. Le club de la capitale n’a mis la main que sur Renato Marin, un jeune portier italien de 18 ans, qui est arrivé libre de l’AS Rome. Dans les prochains jours, une nouvelle arrivée pourrait toutefois voir le jour et dans le même secteur.

Lucas Chevalier bientôt au PSG ? D’après les informations de L’Équipe, le PSG aurait décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Lucas Chevalier, lassé par les négociations qui n’avancent pas avec Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat. Le club de la capitale tiendrait d’ailleurs un accord dans les grandes lignes avec le gardien du LOSC.