Neymar défie le PSG, une nouvelle guerre éclate sur le mercato

Neymar est un nom qui revient souvent sur le devant de la scène au moment de l’ouverture du mercato. Et alors que la direction du PSG aimerait s’en débarrasser, la presse anglaise affirme que le Brésilien veut finir sa carrière à Paris. De quoi initier un nouveau bras de fer entre les deux parties et de se remémorer certaines passes d’armes ayant déjà eu lieu par le passé.

Il était supposé révolutionner le PSG. A son arrivée à l’été 2017, Neymar débarquait en provenance du FC Barcelone à Paris après avoir écoeuré le Paris Saint-Germain et ses supporters quelques mois plus tôt au Camp Nou lors de la fameuse remontada le 8 mars 2017 (6-1). Malgré une première partie de saison époustouflante lors de son arrivée, tant par ses prouesses techniques que son apport dans le jeu du club de la capitale, Neymar a marché sur l’eau jusqu’à se faire marcher dessus à l’hiver 2018, provoquant sa première blessure au cinquième métatarsien, le privant du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Première désillusion pour le Brésilien qui en connaîtra une deuxième une année après dans les tribunes du Parc des princes face à Manchester United cette fois-ci, au même stade de la compétition.

Neymar voulait tout plaquer à l’été 2019 pour retrouver le Barça…

C’était déjà trop pour la star auriverde qui, selon Le Parisien à l’époque, aurait fait savoir à ses dirigeants dès son départ en vacances en mai 2019 de ses envies d’ailleurs et surtout de revenir au FC Barcelone, deux ans après son départ. Pendant tout le mercato estival de cette année-là, il a été question du grand retour de Neymar et même les figures de proue du FC Barcelone en discutaient dans la presse. Des réunions entre les anciennes directions du Barça et du PSG ont eu lieu et il était question d’un échange de joueurs entre Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé et donc Neymar. Le feuilleton a connu de multiples rebondissements dont celui révélé par L’Equipe concernant la détermination de Neymar de mettre 20M€ de sa poche pour permettre au FC Barcelone de s’entendre avec le PSG. En vain, puisque finalement, Neymar n’a pas bougé, a dû s’excuser platement envers les supporters dès la victoire aux forceps face à Strasbourg en septembre 2019 jusqu’à prouver son amour au PSG à plusieurs reprises depuis… jusqu’à une prolongation de contrat en mai 2021.

...le Brésilien a prolongé en 2021 et refuse depuis de partir

En mai 2021, Neymar a signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 et depuis le 1er juillet 2022, son contrat a automatiquement été prolongé pour deux saisons comme le10sport.com vous le confiait dès sa prolongation de contrat. Cependant, il y a eu un changement de direction au PSG en fin de saison dernière avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football. Déjà à l’époque, le Portugais aurait milité en interne pour que Neymar s’en aille, mais le Brésilien a résisté en évoquant à deux reprises pour Oh My Goal en mai 2022 et lors de la tournée asiatique de pré-saison qu’il comptait rester au PSG. Selon Le Parisien , Luis Campos aurait toujours à coeur de se séparer de Neymar à la prochaine intersaison. Mais c’est sans compter sur la détermination du principal intéressé de rester. D’après The Athletic , Neymar n’aurait nullement l’intention de plier bagage et compterait même finir sa carrière au Paris Saint-Germain lorsque le club travaillerait sur son départ. Un nouveau bras de fer est initié sur le mercato, et ce n’est certainement pas le premier.

Ousmane Dembélé est allé jusqu’à la grève pour le FC Barcelone

Encore une fois, Neymar était au coeur d’un désaccord sur le mercato. A l’été 2017 et alors qu’il avait choqué le FC Barcelone de par son envie d’aller au PSG, le Barça a été contraint de trouver un remplaçant sur le marché des transferts et a jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé. Sortant d’une saison pleine avec Thomas Tuchel au Borussia Dortmund, Dembélé ne souhaitait pas rester dans la Ruhr alors que son coach avait été remercié quelques semaines plus tôt. Pour beIN SPORTS, le champion du monde avait avoué en 2021 qu’il serait sans doute rester à Dortmund si Tuchel avait continué à y exercer ses fonctions. Pour forcer son transfert au FC Barcelone, Dembélé s’était alors mis en grève jusqu’à que le BvB accepte de le vendre au Barça .

Lionel Messi et l’épisode du burofax

Après une cinquième désillusion de suite en Ligue des champions, Lionel Messi prenait la décision de quitter le FC Barcelone en août 2020. Sévèrement corrigé par le Bayern Munich en 1/4 de finale (8-2), le Barça a nommé Ronald Koeman dans l’optique de relancer la machine, mais pour Messi, c’était le camouflet de trop et il lui fallait aller voir ailleurs. Pour ce faire, le septuple Ballon d’or avait pris la décision d’activer la clause présente dans son contrat de l’époque et avait envoyé ce courrier au Barça pour que son bail soit rompu de manière unilatérale. La présidence de l’époque avait refusé, de quoi faire naître une certaine rancoeur chez Messi.

Robert Lewandowski et ses envies de départ du Bayern rendues publiques

Le Bayern Munich se retrouve rarement sous le feu des projecteurs s’il n’en avait pas envie. Et cela a été le cas à la fin de la saison passée lorsqu’il ne restait qu’une seule année de contrat à Robert Lewandowski au sein du club bavarois et qu’il souhaitait se lancer un challenge en dehors de la Bundesliga, championnat dans lequel il évoluait depuis 2010. Pour ce faire, le Polonais s’était servi d’une conférence de presse avec la sélection en juin pour planter le décor avant de faire une nouvelle annonce en interview plus tard. Le Bayern s’était publiquement exprimé en affirmant ne pas céder au chantage de Lewandowski avant que son transfert soit officialisé lors de la deuxième quinzaine de juillet.

