Neymar : Coup de foudre avec une star, la rencontre à l’hôtel qui aurait pu tout changer !

Neymar a été un joueur que le monde du football s’est arraché au moment de faire le grand saut en Europe à 21 ans. Après avoir brillé à Santos, le Brésilien s’est engagé en faveur du FC Barcelone bien que Pep Guardiola lui avait exposé ses plans pour lui au Bayern Munich dans une chambre d’hôtel. Une affection telle de l’Espagnol à son égard qu’il aurait même aimé jouer à ses côtés.

Neymar a fait rêver plus d’un fan de football depuis ses débuts professionnels à Santos en 2009 à juste 17 ans. Devenu meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, le « Ney » était courtisé par les plus grandes équipes avant de signer au FC Barcelone en 2013. Le Real Madrid était également sur les rangs, à l’instar de Pep Guardiola qui a fait des pieds et des mains pour l’emmener avec lui au Bayern Munich.

«Pep m'a dit qu'il voulait me faire signer et m'emmener avec lui, quel que soit le club où il irait» Par l’intermédiaire du podcast Podpah, Neymar assurait l’hiver dernier avoir reçu, de manière totalement imprévue, Pep Guardiola dans sa chambre d’hôtel à 2 heures du matin. Le coach qui avait tout gagné avec le FC Barcelone lui a promis monts et merveilles s’il acceptait de le suivre au Bayern Munich. « J'ai failli aller au Bayern à cause de Pep Guardiola. Après avoir gagné le prix Puskás, mon père m'a appelé à 2 heures du matin. Je lui ai répondu, il m'a dit d'ouvrir la porte, j'étais en caleçon. Il y avait mon père, Pep Guardiola et le traducteur. Pep m'a dit qu'il voulait me faire signer et m'emmener avec lui, quel que soit le club où il irait, qu'il ferait de moi le meilleur joueur du monde. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur, me dit où je jouerais... Il m'a aussi dit qu'il changerait de nom si je ne marquais pas 60 buts par saison. Je lui ai dit... d'accord, mais quelle équipe ? Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas encore le dire, mais je l'ai convaincu, il m'a dit qu'il signait avec le Bayern ».