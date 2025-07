Neymar à l’OM : La vérité tombe en direct pour sa signature !

Au cours des dernières heures, une information a fait énormément de bruit. En effet, du côté de l’Argentine, il a été annoncé que Neymar figurait dans le viseur de l’OM. Voir le Brésilien avec le club phocéen après avoir joué au PSG aurait été un tremblement de terrain. Mais voilà que rapidement, les démentis sont tombés concernant Neymar à l’OM et Walid Acherchour a confirmé d’ailleurs l’inexactitude de cette information.

« J’ai tout de suite été rassuré sur cette fausse rumeur »

Ce mardi soir, lors de L’After Foot, Walid Acherchour a réagi à cette information d’un intérêt de l’OM pour Neymar. Et à son tour, il a confirmé que tout cela était faux : « J’étais surpris en l’apprenant car pour moi c’est inimaginable de voir Neymar à l’OM. Pour plusieurs raisons, son passé au PSG, il a laissé une trace dans ce club, mais aussi la faisabilité sportive, les volontés des dirigeants marseillais d’installer un vrai cadre économique, un cadre sportif, un projet très sérieux. Surtout qu’ils viennent de mettre 35M€ sur Paixao. J’étais très surpris et ce qui m’étonnait c’est que TyC Sports est un média jugé sérieux. C’est surtout ça qui m’a un peu interpellé. Après je me suis renseigné très rapidement sur l’information et j’ai tout de suite été rassuré sur cette fausse rumeur ».