OM : Gros transfert pour Rabiot, «c'est totalement faux»

Alors qu’il était encore à la Juventus, Adrien Rabiot aurait pu être transféré à Manchester United à l’été 2022. Comme l’a confié sa mère, le milieu de terrain de l’OM voulait rejoindre les Red Devils. Si elle a été accusée d’avoir été trop gourmande avec le club anglais, Véronique Rabiot a contesté cette version des faits.

« Je trouve simplement que les gens se trompent, parce que c'est totalement faux ! Si on avait voulu beaucoup d'argent, on serait restés au PSG. Pour Adrien, cela n'a jamais été un moteur. Et moi, je ne touche pas de commissions, je n'en ai pas le droit. Alors oui, j'essaie de négocier les meilleurs contrats pour Adrien, mais c'est normal, ça, non ? », a confié Véronique Rabiot , qui s’est également exprimée sur l’échec des négociations avec Manchester United à l’été 2022.

« J'ai trouvé cela sacrément gonflé et très irrespectueux »

« On m’a accusé d’avoir été trop gourmande avec Manchester United en 2022 ? Mais ça aussi, c'est totalement faux. Cette année-là, Adrien était prêt à quitter la Juve, qualifiée en Ligue des champions, pour Manchester qui, lui, ne l'était pas. On discute des conditions, et à la fin, on me dit : "Si en fin de saison prochaine, on ne se qualifie pas pour la C1, le salaire d'Adrien baisse." J'ai trouvé cela sacrément gonflé et très irrespectueux. J'ai dit : "On arrête." Ils pensaient que c'était une stratégie pour obtenir plus. Mais non, c'était une question de principes, pas d'argent. Forcément, ça les a surpris. Ils n'ont pas l'habitude », a assuré la mère d’Adrien Rabiot.