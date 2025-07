Le transfert à 40M€ qui choque une star du PSG !

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale songe en effet à se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien n’est plus en odeur de sainteté chez les Rouge-et-Bleu. Il faut dire que l’arrivée probable de Lucas Chevalier chez les champions d’Europe n’arrange pas du tout les choses.

