Départ du PSG : Luis Enrique le met à la porte !

Des nombreux renforts sont annoncés en ce mercato estival, mais le Paris Saint-Germain doit également se concentrer sur les départs. La liste des indésirables est en effet très longue, puisque Luis Enrique semble avoir les idées claires concernant l’équipe qu’il souhaite avoir sous ses ordres cette saison.

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique n’a pas hésité à imposer sa vision du football, quitte à faire des victimes. Et elles sont nombreuses, avec notamment Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani qui ont été poussé vers la sortie. Mais leurs prêts respectifs sont terminés et le PSG va devoir trouver une solution, pour régler définitivement la question.

Ça traine pour Kolo Muani

Pour ce qui concerne Skriniar, il semble tout proche de boucler son départ du PSG pour poursuivre son aventure au Fenerbahçe, où il est devenu l’un des plus fidèles soldats de José Mourinho ces derniers mois. Pour l’international français de 26 ans, la situation semble être beaucoup plus délicate. Car si la Juventus aimerait le garder au moins une saison de plus, les négociations avec Paris semblent bloquer sur la formule, mais surtout sur le montant de cette opération.