Mourinho - PSG : Une grosse annonce est lâchée, le Qatar est prévenu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG réalise une saison plus que décevante, Christophe Galtier est au cœur des critiques. Le nom de José Mourinho est revenu à plusieurs reprises pour éventuellement prendre sa succession mais d’après nos informations, le club de la capitale n’envisage pas de s’en séparer et n’a pas contacté le technicien portugais. Thiago Pinto, le directeur sportif de l’AS Roma, s’est exprimé sur le sujet.

Ces derniers temps, il est régulièrement question d’un nouvel entraîneur pour le PSG. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, sauf catastrophe comme la perte du titre ou une grosse polémique, Christophe Galtier ne quittera pas le club de la capitale. Toujours selon nos informations, il n’y aurait pas le moindre contact entre José Mourinho et le PSG, contrairement à ce qui a été dit dans divers médias.

Mourinho est concentré sur la Roma

Une information confirmée par le journal Le Parisien la semaine dernière. Même si le PSG et José Mourinho ont souvent été liés, le technicien portugais est focalisé sur la fin de saison de l’AS Roma, lui qui jouera une finale de Ligue Europa dans une semaine contre le FC Séville, spécialiste de la compétition.

Mercato : Une galère est confirmée pour le PSG ! https://t.co/lKDKQI7Fov pic.twitter.com/XLzwAMqB6v — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

«Nous sommes fiers du leadership de José Mourinho»