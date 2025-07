Mourinho : La réponse fracassante au PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté en janvier à Aston Villa, Marco Asensio s'est bien relancé sous les ordres d'Unai Emery. Cependant, l'Espagnol est toujours indésirable au PSG et son avenir s'écrit donc ailleurs. En ce sens, il a été question d'un départ vers Fenerbahce. Direction l'effectif de José Mourinho ? Asensio semble avoir déjà une idée sur la question.

N'étant pas du voyage avec le PSG aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs, Marco Asensio ne devrait pas faire long feu à Paris cet été. De retour d'un prêt à Aston Villa , l'Espagnol n'entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique . L'objectif est donc de trouver un point de chute à l'ancien du Real Madrid . Et si Asensio filait en Turquie ?

Mourinho veut Asensio !

Au cours des derniers jours, il a ainsi été question à plusieurs reprises d'un intérêt de Fenerbahce pour Marco Asensio. En rejoignant, le club stambouliote, l'actuel joueur du PSG pourrait alors évoluer sous les ordres d'un certain José Mourinho. Et comme l'explique TMW, le Special One se réjouirait déjà à l'idée d'avoir Marco Asensio à disposition.