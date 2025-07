Mercato : Des champions du monde arrivent, ça régale le Paris FC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la LFP s’apprête à lancer sa propre plateforme pour la diffusion de la Ligue 1, le Paris FC se réjouit de l'arrivée des champions du monde Paul Pogba à l'AS Monaco et d'Olivier Giroud au LOSC, des opérations qui pourraient, selon son président Pierre Ferracci, dynamiser un championnat en difficulté.

Après Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé, la Ligue 1 va accueillir deux nouveaux champions du monde tricolores à la rentrée avec Paul Pogba, qui a signé à l’AS Monaco, et Olivier Giroud, dernière recrue du LOSC. Des renforts qui ne seront pas de trop pour améliorer l’attractivité d’un Championnat en mauvaise posture, alors que la LFP s’apprête à lancer sa propre plateforme pour la diffusion des matches. Pierre Ferracci, président du Paris FC, est séduit.

« Pogba et Giroud ? Une très bonne chose de voir deux champions du monde en Ligue 1 » « C’est une très bonne chose de voir deux champions du monde en Ligue 1. Tout ce qui va dans le sens d’une revalorisation du sportif améliorera forcément le modèle économique », confie-t-il dans un entretien accordé au Parisien, espérant que la montée de son club, et l’arrivée d’une deuxième équipe de la capitale dans l’élite, aidera également le Championnat : « Nous au Paris FC, j’espère qu’on apportera notre pierre à l’édifice en arrivant en Ligue 1. On est conscient qu’il y a de l’intérêt et de la curiosité autour de nous. Mais on ne veut pas brûler les étapes », prévient Ferracci.