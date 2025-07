PSG - Dembélé : La belle aventure aux Etats-Unis !

Depuis le 14 juin, le PSG est aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. La formation parisienne s’est d’ailleurs hissée jusqu’en quart de finale. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vivent une belle aventure en Amérique, et ils entendent bien la poursuivre au-delà du 5 juillet, date du match contre le Bayern Munich.

Si l’objectif pour le PSG reste de remporter la compétition, l’ambiance est toutefois particulièrement joviale dans les rangs de Luis Enrique . Comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vivent une aventure extraordinaire, où la bonne humeur et la décontraction se mêlent à une détermination bien présente.

Luis Enrique reste exigeant malgré tout

Il faut dire que Luis Enrique a toujours la même exigence envers ses joueurs, même s’il se montre plus calme et serein qu’à l’accoutumé afin de ménager son groupe comme le précise le média francilien. L’entraîneur du PSG souhaite que son effectif garde une motivation et un état d’esprit irréprochable jusqu’au bout de la compétition. À suivre...