Mauvaise nouvelle pour le PSG ?

Axel Cornic

Très critiqué depuis sa signature en 2023, Luis Enrique a réussi à mener le Paris Saint-Germain vers un succès historique, avec une première victoire en Ligue des Champions. Mais il ne voudrait pas s’arrêter là et pourrait bien remporter un nouveau trophée dans les prochains jours, avec le Mondial des clubs.

On est presque à la fin d’une saison interminable pour le PSG. Après victoire en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club de la capitale peut rentrer dans l’histoire par la grande porte, si jamais il remporte le Mondial des clubs. Et c’est possible, même s’il faudra battre le Bayern Munich en quart de finale, le 5 juillet prochain.

Le PSG n’est plus favori ? Mais les Bavarois ne sont pas le seul obstacle sur la route du succès. Car en cas de victoire en quart de finale, une affiche incroyable se dessine avec une demi-finale contre le Real Madrid d’un certain Kylian Mbappé. On pensait que les retrouvailles pouvaient se faire en Ligue des Champions cette saison, mais c’est finalement au Mondial des clubs que le PSG et son ancien joueur pourraient se recroiser. De leur côté, les Madrilènes devront toutefois battre le Borussia Dortmund pour espérer avancer dans la compétition et défier Paris.