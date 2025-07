Donnarumma : Le choix «monstrueux» de Luis Enrique au PSG !

Compte tenu de sa philosophie de jeu, à son arrivée au PSG, Luis Enrique a demandé à Gianluigi Donnarumma d'exceller dans le jeu au pied. Mais voilà que ce n'est clairement pas l'une des qualités de l'Italien et ça lui a valu de nombreuses critiques. Le fait est qu'à Paris, Luis Enrique a quelque peu revu sa copie avec Donnarumma et ça fait toute la différence.

« Donnarumma a retrouvé confiance, ça saute aux yeux »

Cet entraîneur des gardiens a ensuite ajouté concernant le cas Gianluigi Donnarumma : « Aujourd’hui, Donnarumma a retrouvé confiance, ça saute aux yeux, et il a la reconnaissance de ses pairs, de ses coéquipiers. Il peut relancer court parfois, mais il n’accepte plus de subir un pressing pour faire le décalage. Il va mettre des ballons mi-long, pour aller chercher Hakimi et Nuno Mendes la plupart du temps. Tous les joueurs sont interchangeables, les adversaires sont perdus. Un gardien très fort au pied, loin de son but, ça n’est pas nécessaire car la qualité de déplacement des joueurs de champ suffit. Le PSG est tellement fort en jeu de position que le gardien hybride n’est pas nécessaire. Et Luis Enrique a été très fort de savoir adapter sa doctrine à cela ».