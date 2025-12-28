PSG : Le successeur d'Ousmane Dembélé a déjà fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2024, Rodri a été sacré Ballon d'or. L'international espagnol fut le premier milieu de terrain depuis Luka Modric en 2018 à soulever le Saint-Graal. Vitinha a vu son coéquipier Ousmane Dembélé succéder à Rodri en septembre dernier, lui qui a fermé le podium du classement. Le milieu portugais espère à présent imiter Dembélé.

Le Paris Saint-Germain a célébré un nouveau Ballon d'or le 22 septembre dernier en la personne d'Ousmane Dembélé. Une première depuis le passage de Lionel Messi au PSG entre 2021 et 2023. Grâce à son année XXL tant sur le plan collectif qu'individuel, Dembélé a reçu le Saint-Graal au Théâtre du Châtelet lorsque ses coéquipiers Vitinha et Achraf Hakimi ont respectivement été classés à la 3ème et 6ème place. Nuno Mendes a fermé le top 10.

«Je serais très heureux si moi ou tout autre milieu de terrain qui le mérite remportait le Ballon d'or» Elu joueur de l'année par le journal portugais A Bola, Vitinha n'a pas manqué d'évoquer son désir d'un jour lui aussi être sacré Ballon d'or comme d'autres milieux de terrain avant lui tels que Rodri et Luka Modric. « Maintenant, je serais très heureux si moi ou tout autre milieu de terrain qui le mérite remportait le Ballon d'or. Bien sûr que oui. Ensuite, nous devons occuper d'autres positions, car il y a 10, 15, 20 ans, nous regardions les défenseurs et les défenseurs défendaient, ils n'avaient pas pour objectif de marquer des buts. Le football a évolué. Nuno et Hakimi sont presque des ailiers. Ensuite, dans le processus défensif, ils défendent comme tout le monde, mais ils sont là, un peu plus en avant, pour mettre la pression ».