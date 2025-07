PSG : L’Arabie Saoudite débarque pour un gros transfert !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ne faisant plus du tout partie des plans de Luis Enrique pour l’avenir, Marco Asensio devrait quitter le PSG cet été. S’étant bien relancé en prêt du côté d’Aston Villa, l’offensif espagnol dispose d’une belle côte. Si Fenerbahçe est très intéressé par sa venue, ce serait également le cas de l’Arabie Saoudite.

Le mercato estival du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Si, dans le sens des arrivées, Paris travaille activement sur la signature d’Illya Zabarnyi (Bournemouth), les dirigeants parisiens planchent également sur le dégraissage de l’effectif. Car cette saison, le PSG a envoyé de nombreux joueurs en prêts, et beaucoup d’entre eux devraient être vendus définitivement cet été.

Asensio va quitter le PSG

Ce cas de figure concerne notamment Marco Asensio. Ayant démarré la saison dans la peau de l’attaquant titulaire du PSG, l’offensif espagnol a peu à peu perdu du crédit aux yeux de Luis Enrique, qui à partir de la fin d’année 2024, ne comptait plus sur lui. Ainsi, Marco Asensio a rejoint Aston Villa dans le cadre d’un prêt sec, et a retrouvé des sensations. Désormais, et à en croire les dernières révélations d’El Chiringuito, deux options s’offrent à l’Espagnol.