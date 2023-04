Mourinho : La folle annonce qui relance la révolution du PSG

Thomas Bourseau

Pourtant dans le viseur du PSG pour être le visage de la révolution du club, José Mourinho pourrait snober le Paris Saint-Germain. La cause ? Son bonheur à Rome. Explications.

José Mourinho est sous contrat jusqu’en juin 2024 à la Roma avec laquelle il a atteint le dernier carré de la Ligue Europa cette semaine. Et alors que le PSG semble être en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Christophe Galtier semblant figurer sur la sellette, le nom de Mourinho revient avec insistance dans la presse et cette idée a d’ailleurs été totalement validée par l’ancien joueur du PSG en la personne de Jérôme Rothen qui affirme que Mourinho permettrait d’instaurer du respect à l’institution.

Annoncé au PSG, Mourinho se dit «heureux» à Rome

Néanmoins, José Mourinho n’aurait pas vraiment la tête au PSG pour la saison prochaine. C’est du moins ce qu’il faut retirer de ses déclarations ces dernières heures. « Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher. Je suis heureux parce que j'aime les gens ici, et ils m'aiment bien. J'ai l'impression que tout le monde à Trigoria me respecte et respecte les autres. (…) Je suis heureux ici, parfois j'exprime mes frustrations, je pense que j'ai d'autres ambitions, mais voyons, aujourd'hui je suis vraiment heureux et je travaille pour les gens d'ici. J'ai vu une joie immense chez les gens ».

PSG : Mourinho a donné sa réponse, le Qatar peut tout faire capoter https://t.co/vJZsKr7ZRe pic.twitter.com/1kdD7mWruI — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Mourinho l’affirme, il s’entend à merveille avec la direction et son vestiaire