Transferts : Il interpelle encore l'OM pour réaliser son rêve

Thibault Morlain

Club historique de la Ligue 1, l'OM est redevenu une place forte du football français ces dernières années. Grâce notamment à Pablo Longoria, le club phocéen est de nouveau attractif et de nombreux joueurs ne cachent pas leur envie de poser leurs valises à Marseille. Ça a notamment été le cas dernièrement d'Iliman N'Diaye et voilà que le Sénégalais en a rajouté une couche à propos d'un transfert à l'OM.

Club historique de la Ligue 1, l'OM est redevenu une place forte du football français ces dernières années. Grâce notamment à Pablo Longoria, le club phocéen est de nouveau attractif et de nombreux joueurs ne cachent pas leur envie de poser leurs valises à Marseille. Ça a notamment été le cas dernièrement d'Iliman N'Diaye et voilà que le Sénéglais en a rajouté une couche à propos d'un transfert à l'OM.

Surprise, l’OM a déjà trouvé le successeur de Guendouzi https://t.co/5gP60KeWFP pic.twitter.com/TP2W0Kultj — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

« Pourquoi pas un jour ! »

A l'occasion d'un entretien accordé à So Foot , Iliman N'Diaye est revenu sur ce rêve de jouer pour l'OM, expliquait que c'était le cas depuis le plus jeune âge, allant même à l'époque jusqu'à refuser de faire des tests au PSG : « Un rêve pour moi de jouer à l'OM ? Ouais, bien sûr. Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour ! ».

« J'essaye de bien finir la saison »