«Mon rêve absolu» : L'enfant du pays annonce son retour à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Natif de Marseille et formé à l'OM, Samir Nasri ne cache pas qu'il rêve d'y faire son grand retour. L'ancien international français assure que son objectif absolu serait de devenir entraîneur de l'OM. Un rêve pour lequel Samir Nasri est conscient qu'il sera difficile à réaliser à court terme.

Bien que Roberto De Zerbi continue de faire l'unanimité à l'OM, un ancien joueur du club se place déjà pour sa succession. Il s'agit de Samir Nasri. Natif de Marseille et formé à l'OM, l'ancien milieu offensif reconnaît même que c'est son rêve de s'asseoir sur le banc du club phocéen.

Nasri rêve d'entraîner l'OM « Mon rêve absolu serait d'être un jour sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais je sais aussi que peut-être à ce moment-là j'aurais une calvitie qui va commencer à arriver. Parce que l'engouement, la pression et compagnie, c'est beaucoup à Marseille », lance-t-il sur le plateau de Génération After sur RMC, avant d'en rajouter une couche.