Mercato : L’OM a trouvé la solution après la bagarre avec Rabiot !

Axel Cornic

La saison de l’Olympique de Marseille a commencé de la pire des façons, avec la crise déclenchée par la défaite face au Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1 (0-1). Mais si Jonathan Rowe a finalement quitté le club, l’autre indésirable Adrien Rabiot est toujours là et le mercato se termine dans seulement quelques jours.

C’est une bagarre qui a beaucoup fait parler. Après la première défaite de la saison, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été acteur d’une violente altercation au sein du vestiaire de l’OM. La décision a été prise de les placer tous les deux sur la liste des transferts, mais pour l’international français ce n’est pas si simple de trouver une solution.

Rowe quitte l’OM La presse italienne l’annonce notamment à l’AC Milan depuis quelques semaines, mais pour le moment les choses ne semblent pas vraiment bouger. Une situation totalement opposée à celle de Rowe, qui a de son côté déjà trouvé une solution avec un transfert à Bologna, où il pourrait bientôt faire ses premiers pas en Serie A.