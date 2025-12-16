Mohamed Salah : L'annonce surprise dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG affrontera Flamengo dans le cadre de la finale de la Coupe Intercontinentale. A cette occasion, Khvicha Kvaratskhelia a été interrogé de façon totalement inattendue sur... Mohamed Salah.

C'est une question que personne n'a vu venir. En effet, alors que le PSG s'apprête à disputer la finale de la Coupe Intercontinentale, Khvicha Kvaratskhelia a été interrogé sur la situation de Mohamed Salah, certes très populaire au Moyen-Orient (le match se déroule à Doha au Qatar), mais qui n'est absolument pas concerné par cette rencontre. Et l'international géorgien a logiquement esquivé cette question.

Salah, la question surprise pour Kvaratskhelia « Ce n'est pas mon job de parler de son avenir. Salah au PSG un jour ? C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur mais je le répète, ce n'est pas mon job de répondre à ça », a-t-il confié en zone mixte avant d'être relancé sur un sujet plus logique, à savoir la finale de la Coupe Intercontinentale.