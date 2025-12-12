Mohamed Salah part au clash : Transfert relancé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’instant T, le feuilleton Mohamed Salah fait couler beaucoup d’encre en Angleterre. La faute à sa situation sportive qui a drastiquement changé ces derniers temps, engendrant une sortie assassine du joueur envers son club de Liverpool. Il est stipulé que les Reds regarderaient du côté du PSG afin de potentiellement faire de Bradley Barcola son successeur. Ce ne serait cependant pas pour tout de suite. Explications.

Après le match nul concédé face à Leeds samedi dernier par Liverpool (3-3), une rencontre à laquelle il n’a pas pris part puisque Arne Slot le laissait sur le banc pour la seconde fois en trois sorties, Mohamed Salah réglait ses comptes face à la presse. La star des Reds qui a prolongé en avril dernier jusqu’à l’été 2027 expliquait avoir été jeté en pâture par le club et n’avoir plus aucune relation avec le coach.

Liverpool prêt à remplacer Mohamed Salah par Bradley Barcola Ce qui a engendré sa mise à l’écart pour le voyage de Liverpool à Milan mardi soir (victoire contre l’Inter sur le score d’un but à 0). Et maintenant ? L’heure semble être à la planification de la succession de la star égyptienne. Une option prendrait de plus en plus d’ampleur en coulisses : Bradley Barcola. « Liverpool a déjà commencé à travailler en coulisses pour remplacer Salah. Un joueur qu'ils apprécient beaucoup et qu'ils suivent de près depuis un certain temps est Bradley Barcola. ». a confié le journaliste Mark Brus de CaughtOffside.